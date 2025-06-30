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Published by lebarmy15 on اثنين, 06/30/2025 - 18:52
توفي السيد أمين البرجي والد زوجة الملازم الأول محمد الحلاني من لواء المشاة الثالث.
توفي السيد أمين البرجي والد زوجة الملازم الأول محمد الحلاني من لواء المشاة الثالث.
أُقيم المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠ الساعة ١٤:٠٠ في جبانة بلدة علي النهري.
تُقبل التعازي بعد الدفن ولمدة أسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة - قرب المسجد، أو عبر الاتصال بالملازم الأول محمد الحلاني على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/۳۷۸۳۷٦.
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Date:
الاثنين, يونيو 30, 2025