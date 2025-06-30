Published by lebarmy15 on اثنين, 06/30/2025 - 18:52

توفي السيد أمين البرجي والد زوجة الملازم الأول محمد الحلاني من لواء المشاة الثالث.
أُقيم المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠ الساعة ١٤:٠٠ في جبانة بلدة علي النهري.
تُقبل التعازي بعد الدفن ولمدة أسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة - قرب المسجد، أو عبر الاتصال بالملازم الأول محمد الحلاني على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/۳۷۸۳۷٦.

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Date: 
الاثنين, يونيو 30, 2025