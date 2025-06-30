توفي السيد أمين البرجي والد زوجة الملازم الأول محمد الحلاني من لواء المشاة الثالث.

أُقيم المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠ الساعة ١٤:٠٠ في جبانة بلدة علي النهري.

تُقبل التعازي بعد الدفن ولمدة أسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة - قرب المسجد، أو عبر الاتصال بالملازم الأول محمد الحلاني على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/۳۷۸۳۷٦.