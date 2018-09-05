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Published by lebarmy2 on أربعاء, 05/09/2018 - 21:58
توفي السيد موريس جرجي عبد الكريم والد زوجة الملازم اول مروان نعمي من مديرية الافراد.
توفي السيد موريس جرجي عبد الكريم والد زوجة الملازم اول مروان نعمي من مديرية الافراد.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 5 /2018 الساعة 15.30 في كنيسة سيدة المعونة الدائمة للروم الملكيين الكاثوليك – فرن الشباك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 11 / 5 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأربعاء, مايو 9, 2018