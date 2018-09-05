توفي السيد موريس جرجي عبد الكريم والد زوجة الملازم اول مروان نعمي من مديرية الافراد.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 5 /2018 الساعة 15.30 في كنيسة سيدة المعونة الدائمة للروم الملكيين الكاثوليك – فرن الشباك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 11 / 5 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.