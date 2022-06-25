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Published by lebarmy3 on سبت, 06/25/2022 - 22:34
توفي السيد وفيق قبوط والد زوجة الملازم اول منير علامه من لواء المشاة العاشر.
توفي السيد وفيق قبوط والد زوجة الملازم اول منير علامه من لواء المشاة العاشر.
أقيم المأتم بتاريخ 25 / 6 / 2022.
تقبل التعازي بتاريخ 26 / 6 / 2022 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل الفقيد الكائن في بلدة عنقون - صيدا، وبتاريخ 27 / 6 / 2022 إبتداءً من الساعة 17.30 ولغاية الساعة 19.00 في حسينية البلدة المذكورة، وبتاريخ 28 / 6 / 2022 إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 في مجمع الإمام المجتبى - بيروت - حي الأميركان، وبتاريخ 29 / 6 / 2022 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 17.00 في منزل الفقيد الكائن في الحدث - السانت تريز - مفرق الميكانيك، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/761005.
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Date:
السبت, يونيو 25, 2022