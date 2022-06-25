توفي السيد وفيق قبوط والد زوجة الملازم اول منير علامه من لواء المشاة العاشر.

أقيم المأتم بتاريخ 25 / 6 / 2022.

تقبل التعازي بتاريخ 26 / 6 / 2022 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل الفقيد الكائن في بلدة عنقون - صيدا، وبتاريخ 27 / 6 / 2022 إبتداءً من الساعة 17.30 ولغاية الساعة 19.00 في حسينية البلدة المذكورة، وبتاريخ 28 / 6 / 2022 إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 في مجمع الإمام المجتبى - بيروت - حي الأميركان، وبتاريخ 29 / 6 / 2022 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 17.00 في منزل الفقيد الكائن في الحدث - السانت تريز - مفرق الميكانيك، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/761005.