توفي السيد شريف غالب طربيه والد زوجة الملازم يوسف البيطار من نادي الضباط - اليرزة.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰٢٥/٦/٢٣ الساعة ۱۲:٠۰ في بلدة دير بابا - قضاء الشوف.

تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۲۰:۰۰ ويومَي الثلاثاء والأربعاء بتاريخَي ٢٤ و٢٠٢٥/٦/٢٥ ابتداءً من الساعة ١٧:٠٠ لغاية الساعة ۲۰:۰۰، ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/٦/٢٩ ابتداءً من الساعة ١٢:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في قاعة بلدة دير بابا وبقية أيام الأسبوع في منزل الفقيد، أو عبر الاتصال بالملازم يوسف البيطار على رقم الهاتف الخلوي: ٧٦/٣٥٠٠٦٦