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Published by lebarmy16 on سبت, 04/27/2024 - 17:44
توفي السيد باسم طانيوس ونا والد زوجة النقيب إبراهيم خنيزير من فوج التدخل الأول.
توفي السيد باسم طانيوس ونا والد زوجة النقيب إبراهيم خنيزير من فوج التدخل الأول.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٨ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة مار جرجس - القليعة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخي ٢٩ و٢٠٢٤/٤/٣٠ في منزل العائلة الكائن في بلدة القليعة، أو عبر الاتصال بالنقيب صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧٩/١٧١٣٠٥.
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Date:
السبت, أبريل 27, 2024