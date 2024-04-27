توفي السيد باسم طانيوس ونا والد زوجة النقيب إبراهيم خنيزير من فوج التدخل الأول.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٨ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة مار جرجس - القليعة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخي ٢٩ و٢٠٢٤/٤/٣٠ في منزل العائلة الكائن في بلدة القليعة، أو عبر الاتصال بالنقيب صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧٩/١٧١٣٠٥.