Published by lebarmy16 on سبت, 04/27/2024 - 17:44

توفي السيد باسم طانيوس ونا والد زوجة النقيب إبراهيم خنيزير من فوج التدخل الأول.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٨ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة مار جرجس - القليعة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخي ٢٩ و٢٠٢٤/٤/٣٠ في منزل العائلة الكائن في بلدة القليعة، أو عبر الاتصال بالنقيب صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧٩/١٧١٣٠٥.

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Date: 
السبت, أبريل 27, 2024