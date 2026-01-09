- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy5 on جمعة, 01/09/2026 - 07:35
توفي يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٧ المؤهل الأول المتقاعد سامي أبو رحال رقم ٢٣٤٤٤ والد زوجة النقيب الإداري جرجس نقولا من الطبابة العسكرية.
توفي يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٧ المؤهل الأول المتقاعد سامي أبو رحال رقم ٢٣٤٤٤ والد زوجة النقيب الإداري جرجس نقولا من الطبابة العسكرية.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٠ الساعة ١٣.٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - الكفير - حاصبيا.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ ابتداءً من الساعة ١٠.٠٠ ولغاية الساعة ١٦.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٣ ابتداءً من الساعة ١١.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا) - الأشرفية، أو عبر الاتصال بالنقيب الإداري جرجس نقولا على رقم الهاتف: ۷۰/۱۳۱۱۱۲.
Ar
Date:
الجمعة, يناير 9, 2026