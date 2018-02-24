توفي السيد رياض جلول والد زوجة النقيب الإداري رضوان جابر من الطبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 24 /2/ 2018 الساعة 13.30 في جبانة الرادوف – برج البراجنة – الرويس.

تقبل التعازي قبل الدفن للرجال في حسينية الوقف الإسلامي الجعفري - مبنى بلدية برج البراجنة وللنساء في منزل الفقيد الكائن في محلة برج البراجنة – التحويطة - مقابل محطة حسن عباس السيد - زاروب عادل رجب سليم - بناية شاهين الطابق الثاني وبعد الدفن للرجال والنساء في منزل الفقيد.

