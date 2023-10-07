- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on اثنين, 07/10/2023 - 17:11
توفي السيد انطونيوس جعلوك والد زوجة النقيب الإداري شربل عبدو من الطبابة العسكرية.
توفي السيد انطونيوس جعلوك والد زوجة النقيب الإداري شربل عبدو من الطبابة العسكرية.
أقيم المأتم بتاريخ 10 / 7 /2023 الساعة 16.00 في كنيسة القديسة مورا القبيات – مرتمورا.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 16.00 وبتاريخ 11 / 7 /2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 578789 /70.
Ar
Date:
الاثنين, يوليو 10, 2023