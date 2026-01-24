توفي السيد موسى الياس أبو نجم والد زوجة النقيب الإداري طوني داغر من منطقة جبل لبنان.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٥ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة دير مار الياس الطوق للروم الملكيين الكاثوليك - زحلة، ثم يُنقل الجثمان إلى مدافن البيادر - زحلة حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الدير المذكور أو عبر الاتصال بالنقيب الإداري طوني داغر على رقم الهاتف: ۷۰/۷۲۲۱۲۷.