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Published by lebarmy12 on خميس, 08/16/2018 - 21:47
توفي السيد عبد القادر الحاج والد زوجة النقيب الإداري علي العاكوم من لواء المشاة الحادي عشر.
توفي السيد عبد القادر الحاج والد زوجة النقيب الإداري علي العاكوم من لواء المشاة الحادي عشر.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 8 / 2018 بعد صلاة العصر في مسجد برجا الكبير ويوارى الثرى في مدافن البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 17 و 18 / 8 / 2018 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة اعلاه – حي البطمة ملكه.
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Date:
الخميس, أغسطس 16, 2018