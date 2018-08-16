توفي السيد عبد القادر الحاج والد زوجة النقيب الإداري علي العاكوم من لواء المشاة الحادي عشر.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 8 / 2018 بعد صلاة العصر في مسجد برجا الكبير ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 17 و 18 / 8 / 2018 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة اعلاه – حي البطمة ملكه.