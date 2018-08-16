Published by lebarmy12 on خميس, 08/16/2018 - 21:47

توفي السيد عبد القادر الحاج والد زوجة النقيب الإداري علي العاكوم من لواء المشاة الحادي عشر.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 8 / 2018 بعد صلاة العصر في مسجد برجا الكبير ويوارى الثرى في مدافن البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 17 و 18 / 8 / 2018 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة اعلاه – حي البطمة ملكه.

 

Ar
Date: 
الخميس, أغسطس 16, 2018