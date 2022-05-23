توفي المربي ميلاد طانيوس أبي خليل والد زوجة النقيب الطيار جيلبار داود من القوات الجوية – قاعدة حامات الجوية.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 5 /2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار جرجس الرعائية – جبيل.

تقبل التعازي بتاريخ 23 /5 /2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 24 / 5 /2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 25 / 5 /2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار إسطفان – البترون أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

- النقيب الطيار جيلبار داود: 918188 /71.

- زوجته السيدة ناديا الحايك: 171797 /79.

- إبنه السيد ربيع: 171797 /03.