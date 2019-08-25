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Published by lebarmy12 on اثنين, 08/26/2019 - 12:56
توفي السيد خرفان سليمان حنّا والد زوجة النقيب المتقاعد موسى الطويل من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد خرفان سليمان حنّا والد زوجة النقيب المتقاعد موسى الطويل من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26/ 8 / 2019 الساعة 17,00 في كنيسة مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس – جديدة الجومة – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 27 / 8 / 2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 13,00 ومن الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 28 / 8 / 2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس – جديدة المتن. ( رقم هاتف النقيب المتقاعد موسى الطويل : 76/589293).
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Date:
الأحد, أغسطس 25, 2019