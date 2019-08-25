توفي السيد خرفان سليمان حنّا والد زوجة النقيب المتقاعد موسى الطويل من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 26/ 8 / 2019 الساعة 17,00 في كنيسة مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس – جديدة الجومة – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 27 / 8 / 2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 13,00 ومن الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 28 / 8 / 2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس – جديدة المتن. ( رقم هاتف النقيب المتقاعد موسى الطويل : 76/589293).