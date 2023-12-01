توفي السيد نزيه بعقليني والد زوجة النقيب المهندس جو انطون من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 1 / 2023 الساعة 12.00 في كنيسة السيدة – الفنار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 13 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 202171 / 71 .