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Published by lebarmy4 on خميس, 01/12/2023 - 07:25
توفي السيد نزيه بعقليني والد زوجة النقيب المهندس جو انطون من مديرية المخابرات.
توفي السيد نزيه بعقليني والد زوجة النقيب المهندس جو انطون من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 1 / 2023 الساعة 12.00 في كنيسة السيدة – الفنار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 13 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 202171 / 71 .
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Date:
الخميس, يناير 12, 2023