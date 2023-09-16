توفي السيد طوني عريرو والد زوجة النقيب ايلي ضو من القوات الجوية – قاعدة القليعات الجوية.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 9 / 2023 الساعة 15.30 في كنيسة تجلي الرب – شكا.

تقبل التعازي بتاريخ 16 / 9 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00، وقبل الدفن وبعده، وبتاريخ 18 / 9 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 530580 / 70.