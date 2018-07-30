توفي السيد علي شيا والد زوجة النقيب تيمور ناجي من لواء المشاة السابع.

يقام المأتم بتاريخ 31 / 7 / 2018 الساعة 11.00 في بلدة صوفر، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التغازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 20.00 وبتاريخي 1 و 2 / 8 / 2018 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 20.00 في نادي بدغان – صوفر.