توفي السيد اميل منصور القرم والد زوجة النقيب جورج مطر من فوج المغاوير.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 10 / 2023 الساعة 16.30 في كنيسة مار سمعان العامودي – غوسطا.

تقبل التعازي بتاريخ 1 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00، وبتاريخ 2 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.