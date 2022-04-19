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Published by lebarmy16 on أربعاء, 04/20/2022 - 00:49
توفي السيد أنطوان يوسف رزق الله الدكاش والد زوجة النقيب جوزف بصيبص من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.
توفي السيد أنطوان يوسف رزق الله الدكاش والد زوجة النقيب جوزف بصيبص من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 4 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار يوسف-حارة حريك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 21 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة النجاة-رأس الدكوانة، أو عبر الإتصال بالضابط العون صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 473943 / 76.
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Date:
الثلاثاء, أبريل 19, 2022