توفي السيد أنطوان يوسف رزق الله الدكاش والد زوجة النقيب جوزف بصيبص من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 4 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار يوسف-حارة حريك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 21 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة النجاة-رأس الدكوانة، أو عبر الإتصال بالضابط العون صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 473943 / 76.