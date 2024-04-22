توفي السيد إلياس علام شعيا والد زوجة النقيب رياض دبياني من فوج مغاوير البحر.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ الساعة ١٦:٣٠ في كنيسة القديس فوقا الرعائية - غادير - جونيه.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٢ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ قبل الدفن وبعده ابتداء من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويقام قداس المرافقة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٨ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ في كنيسة مار تقلا - دفون.