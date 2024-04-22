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Published by lebarmy15 on اثنين, 04/22/2024 - 20:55
توفي السيد إلياس علام شعيا والد زوجة النقيب رياض دبياني من فوج مغاوير البحر.
توفي السيد إلياس علام شعيا والد زوجة النقيب رياض دبياني من فوج مغاوير البحر.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ الساعة ١٦:٣٠ في كنيسة القديس فوقا الرعائية - غادير - جونيه.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٢ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ قبل الدفن وبعده ابتداء من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويقام قداس المرافقة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٨ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ في كنيسة مار تقلا - دفون.
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Date:
الاثنين, أبريل 22, 2024