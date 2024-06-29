Published by lebarmy3 on سبت, 06/29/2024 - 17:18

توفي السيد رؤوف عبد الله والد زوجة النقيب رينه بشور من لواء الحرس الجمهوري.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٩ الساعة ۱۷:۰۰ في كنيسة النبي ايلياس - الشيخ طابا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣٠ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالنقيب رينه بشور على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٧٦٧٨١.

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Date: 
السبت, يونيو 29, 2024