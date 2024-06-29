توفي السيد رؤوف عبد الله والد زوجة النقيب رينه بشور من لواء الحرس الجمهوري.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٩ الساعة ۱۷:۰۰ في كنيسة النبي ايلياس - الشيخ طابا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣٠ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالنقيب رينه بشور على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٧٦٧٨١.