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Published by lebarmy3 on سبت, 06/29/2024 - 17:18
توفي السيد رؤوف عبد الله والد زوجة النقيب رينه بشور من لواء الحرس الجمهوري.
توفي السيد رؤوف عبد الله والد زوجة النقيب رينه بشور من لواء الحرس الجمهوري.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٩ الساعة ۱۷:۰۰ في كنيسة النبي ايلياس - الشيخ طابا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣٠ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالنقيب رينه بشور على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٧٦٧٨١.
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Date:
السبت, يونيو 29, 2024