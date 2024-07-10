Published by lebarmy2 on أربعاء, 07/10/2024 - 21:17

توفي السيد موريس جبرائيل والد زوجة النقيب شادي السمعاني من فوج الحدود البرية الرابع.
يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٤/٧/١١ الساعة ۱۷:۰۰ في كنيسة مار سركيس وباخوس - طورزا - بشري، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي بتاريخي ۱۱ و ٢٠٢٤/٧/۱۲ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ٢٠:٠٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العون صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٣٤٥٤٤٤.

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Date: 
الأربعاء, يوليو 10, 2024