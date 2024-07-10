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Published by lebarmy2 on أربعاء, 07/10/2024 - 21:17
توفي السيد موريس جبرائيل والد زوجة النقيب شادي السمعاني من فوج الحدود البرية الرابع.
توفي السيد موريس جبرائيل والد زوجة النقيب شادي السمعاني من فوج الحدود البرية الرابع.
يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٤/٧/١١ الساعة ۱۷:۰۰ في كنيسة مار سركيس وباخوس - طورزا - بشري، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي بتاريخي ۱۱ و ٢٠٢٤/٧/۱۲ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ٢٠:٠٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العون صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٣٤٥٤٤٤.
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Date:
الأربعاء, يوليو 10, 2024