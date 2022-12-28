توفي السيد عزب عزب والد زوجة النقيب عبد الكريم عبدالله من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 12 / 2022 بعد صلاة الظهر ( الساعة 12.30 ) في جامع البستانية - بيروت، ويوارى الثرى في جبانة الاوقاف الإسلامية - الحرش - بيروت.

تقبل التعازي بعد الدفن في خلية جامع البستانية - قرب الجبانة - مدخل الغبيري وبتاريخي 29 و 30 / 12 / 2022 في خلية مسجد الرحمن - حي الجورة - شحيم أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/177996.

