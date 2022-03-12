توفي الشيخ رشيد يوسف أبي المنى والد زوجة النقيب عصام أبو زور من منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 12 /2022 الساعة 11.00 في قاعة النهضة الإجتماعية – شانيه – عاليه.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 5 و6 /12 /2022 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في القاعة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 535474 /76.