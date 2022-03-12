- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on سبت, 12/03/2022 - 19:33
توفي الشيخ رشيد يوسف أبي المنى والد زوجة النقيب عصام أبو زور من منطقة جبل لبنان.
توفي الشيخ رشيد يوسف أبي المنى والد زوجة النقيب عصام أبو زور من منطقة جبل لبنان.
يقام المأتم بتاريخ 4 / 12 /2022 الساعة 11.00 في قاعة النهضة الإجتماعية – شانيه – عاليه.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 5 و6 /12 /2022 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في القاعة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 535474 /76.
Ar
Date:
السبت, ديسمبر 3, 2022