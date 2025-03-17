توفي السيد هاشم سليمان ضاهر والد زوجة النقيب كابي سعاده من اللواء اللوجستي.

أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٦ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار جرجس - القليعة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في منزل الفقيد الكائن في بلدة القليعة - قضاء مرجعيون قرب المدرسة الرسمية.