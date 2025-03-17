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Published by lebarmy15 on اثنين, 03/17/2025 - 19:12
توفي السيد هاشم سليمان ضاهر والد زوجة النقيب كابي سعاده من اللواء اللوجستي.
توفي السيد هاشم سليمان ضاهر والد زوجة النقيب كابي سعاده من اللواء اللوجستي.
أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٦ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار جرجس - القليعة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في منزل الفقيد الكائن في بلدة القليعة - قضاء مرجعيون قرب المدرسة الرسمية.
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Date:
الاثنين, مارس 17, 2025