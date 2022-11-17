توفي السيد موريس كعدي والد زوجة النقيب كريستيان سعيد من اللواء اللوجستي.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 11 /2022 الساعة 15.00 في كنيسة السيدة – قوسايا – البقاع.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 18 /11 /2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثودوكس جديدة المتن – شارع الأنوار، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 313903 /03 .