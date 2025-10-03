- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy12 on جمعة, 10/03/2025 - 08:53
توفي الحاج فؤاد حسن نجم الدين والد زوجة النقيب محمد الحجار من لواء المشاة الأول.
توفي الحاج فؤاد حسن نجم الدين والد زوجة النقيب محمد الحجار من لواء المشاة الأول.
يقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٥/١٠/٣ عقب صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب - شحيم ويوارى الثرى في جبانة البلدة - جبل سويد.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في شحيم - حي الجرد ومن الساعة ۱۰،۰۰ لغاية الساعة ۱۸،۰۰ في خلية عمر بن الخطاب - شحيم - حي الجرد، أو عبر الاتصال بالنقيب محمد الحجار على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٢٥٥٤١٤.
Ar
Date:
الخميس, أكتوبر 2, 2025