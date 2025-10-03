توفي الحاج فؤاد حسن نجم الدين والد زوجة النقيب محمد الحجار من لواء المشاة الأول.

يقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٥/١٠/٣ عقب صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب - شحيم ويوارى الثرى في جبانة البلدة - جبل سويد.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في شحيم - حي الجرد ومن الساعة ۱۰،۰۰ لغاية الساعة ۱۸،۰۰ في خلية عمر بن الخطاب - شحيم - حي الجرد، أو عبر الاتصال بالنقيب محمد الحجار على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٢٥٥٤١٤.