Published by lebarmy16 on اثنين, 07/15/2024 - 07:49

توفي السيد سالم كامل بكري والد زوجة النقيب محمد درويش علم الدين من الفوج المجوقل.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٥ عقب صلاة العصر في مسجد الروضة - عين البرج، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي بتاريخي ١٦ و٢٠٢٤/٧/١٧ للرجال في قاعة المسجد المذكورة أعلاه، وللنساء في منزل المرحوم الكائن في المنية - الطريق القديم ابتداءً من صلاة العصر حتى صلاة العشاء.

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Date: 
الأحد, يوليو 14, 2024