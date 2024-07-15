توفي السيد سالم كامل بكري والد زوجة النقيب محمد درويش علم الدين من الفوج المجوقل.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٥ عقب صلاة العصر في مسجد الروضة - عين البرج، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي بتاريخي ١٦ و٢٠٢٤/٧/١٧ للرجال في قاعة المسجد المذكورة أعلاه، وللنساء في منزل المرحوم الكائن في المنية - الطريق القديم ابتداءً من صلاة العصر حتى صلاة العشاء.