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Published by lebarmy16 on اثنين, 07/15/2024 - 07:49
توفي السيد سالم كامل بكري والد زوجة النقيب محمد درويش علم الدين من الفوج المجوقل.
توفي السيد سالم كامل بكري والد زوجة النقيب محمد درويش علم الدين من الفوج المجوقل.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٥ عقب صلاة العصر في مسجد الروضة - عين البرج، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي بتاريخي ١٦ و٢٠٢٤/٧/١٧ للرجال في قاعة المسجد المذكورة أعلاه، وللنساء في منزل المرحوم الكائن في المنية - الطريق القديم ابتداءً من صلاة العصر حتى صلاة العشاء.
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Date:
الأحد, يوليو 14, 2024