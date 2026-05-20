Published by lebarmy12 on أربعاء, 05/20/2026 - 11:53
توفي السيد وليد يوسف عباس والد زوجة النقيب محمد نجم الدين من أمانة سر المجلس العسكري.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٥/٢٠ عقب صلاة الظهر في مسجد محي الدين بدر - جبل سويد - شحيم - الشوف، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تُقبل التعازي قبل الدفن في مركز الجمعية الاجتماعية - شحيم (حفة القصعة)، وبعد الدفن ويومي الخميس والجمعة بتاريخي ۲۱ و۲۰۲٦/٥/۲۲ ابتداءً من الساعة ۱۳.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في خلية مسجد أبي بكر الصديق الكائنة في وسط البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٧٠/٠٣٨٦٠٧
Date:
الأربعاء, مايو 20, 2026