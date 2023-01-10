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Published by lebarmy16 on أحد, 10/01/2023 - 07:22
توفي السيد أمين ملحم العياص والد زوجة النقيب نضال بو عباس من لواء المشاة الثاني عشر.
توفي السيد أمين ملحم العياص والد زوجة النقيب نضال بو عباس من لواء المشاة الثاني عشر.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 10 / 2023 الساعة 11.00 في بلدة الجاهلية – قاعة الصنوبر.
تقبل التعازي بتاريخي 2 و 3 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في بيت الضيعة – الجاهلية، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 287181 / 71.
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Date:
السبت, سبتمبر 30, 2023