توفي السيد أمين ملحم العياص والد زوجة النقيب نضال بو عباس من لواء المشاة الثاني عشر.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 10 / 2023 الساعة 11.00 في بلدة الجاهلية – قاعة الصنوبر.

تقبل التعازي بتاريخي 2 و 3 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في بيت الضيعة – الجاهلية، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 287181 / 71.