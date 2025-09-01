- En
اثنين, 09/01/2025
توفي السيد إميل فريد سليمان والد زوجة رئيس الجمهورية اللبنانية السابق العماد المتقاعد ميشال سليمان (۷۰۰۰۲٥).
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢ الساعة ١٦,٠٠ في كنيسة السيدة - عمشيت.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۹,۰۰ ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ إعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۹,۰۰ في دار رعية كنيسة السيدة - عمشيت وتختتم بقداس المرافقة ويوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/٩/٤ إعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية - بيروت.
الاثنين, سبتمبر 1, 2025