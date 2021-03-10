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Published by lebarmy3 on أحد, 10/03/2021 - 09:47
توفي السيد يوسف جميل جبور والد زوجة كل من العقيد الركن جان عزيزه من لواء المشاة الثاني، والعقيد الركن طوني فرنجيه من معهد تدريب الأفراد.
توفي السيد يوسف جميل جبور والد زوجة كل من العقيد الركن جان عزيزه من لواء المشاة الثاني، والعقيد الركن طوني فرنجيه من معهد تدريب الأفراد.
يقام المأتم بتاريخ 3 / 10 / 2021 الساعة 16.00 في كنيسة السيدة - أردة - قضاء زغرتا.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 13.00 وبعده لغاية الساعة 19.00، وبتاريخ 4 / 10 / 2021 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة مار سركيس وباخوس الكائنة قرب الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابطين القائدين صاحبي العلاقة على أرقام الهواتف التالية:
- العقيد الركن جان عزيزه: 03/687111.
- العقيد الركن طوني فرنجيه: 03/867863.
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Date:
السبت, أكتوبر 2, 2021