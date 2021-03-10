توفي السيد يوسف جميل جبور والد زوجة كل من العقيد الركن جان عزيزه من لواء المشاة الثاني، والعقيد الركن طوني فرنجيه من معهد تدريب الأفراد.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 10 / 2021 الساعة 16.00 في كنيسة السيدة - أردة - قضاء زغرتا.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 13.00 وبعده لغاية الساعة 19.00، وبتاريخ 4 / 10 / 2021 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة مار سركيس وباخوس الكائنة قرب الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابطين القائدين صاحبي العلاقة على أرقام الهواتف التالية:

- العقيد الركن جان عزيزه: 03/687111.

- العقيد الركن طوني فرنجيه: 03/867863.