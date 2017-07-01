توفي السيد سعد القصيفي والد زوجة كل من العقيد انطوان حنا من مديرية المخابرات والعميد الركن المتقاعد ادوار عقيقي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام بتاريخ 6/ 1/ 2017 الساعة 15.00 في كنيسة القديسين عبدا وفوقا- بعبدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 7/ 1/ 2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.