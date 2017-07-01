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Published by raaad on سبت, 01/07/2017 - 09:03
توفي السيد سعد القصيفي والد زوجة كل من العقيد انطوان حنا من مديرية المخابرات والعميد الركن المتقاعد ادوار عقيقي من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد سعد القصيفي والد زوجة كل من العقيد انطوان حنا من مديرية المخابرات والعميد الركن المتقاعد ادوار عقيقي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام بتاريخ 6/ 1/ 2017 الساعة 15.00 في كنيسة القديسين عبدا وفوقا- بعبدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 7/ 1/ 2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الجمعة, يناير 6, 2017