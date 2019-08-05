توفي الحاج ابراهيم حسن حراجلي والد زوجة كل من العميد المتقاعد جهاد دكروب والعميد الإداري المتقاعد حسين مزنر كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 5 / 2019 الساعة 13.30 في بلدة تبنين - الجنوب.

تقبل التعازي بتاريخي 9 و 10 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 وبتاريخ 12 / 5 / 2019 الساعة 10.00 (ذكرى مرور أسبوع) في حسينية البلدة المذكورة، وبتاريخ 13 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في حسينية البرّ والإرشاد الخيرية – المصيطبة (هاتف العميد المتقاعد حسين مزنر : 704187 / 70 ).