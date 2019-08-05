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Published by lebarmy4 on أربعاء, 05/08/2019 - 12:31
توفي الحاج ابراهيم حسن حراجلي والد زوجة كل من العميد المتقاعد جهاد دكروب والعميد الإداري المتقاعد حسين مزنر كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج ابراهيم حسن حراجلي والد زوجة كل من العميد المتقاعد جهاد دكروب والعميد الإداري المتقاعد حسين مزنر كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 5 / 2019 الساعة 13.30 في بلدة تبنين - الجنوب.
تقبل التعازي بتاريخي 9 و 10 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 وبتاريخ 12 / 5 / 2019 الساعة 10.00 (ذكرى مرور أسبوع) في حسينية البلدة المذكورة، وبتاريخ 13 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في حسينية البرّ والإرشاد الخيرية – المصيطبة (هاتف العميد المتقاعد حسين مزنر : 704187 / 70 ).
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Date:
الثلاثاء, مايو 7, 2019