Published by lebarmy4 on أربعاء, 05/08/2019 - 12:31

توفي الحاج ابراهيم حسن حراجلي والد زوجة كل من العميد المتقاعد جهاد دكروب والعميد الإداري المتقاعد حسين مزنر كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 5 / 2019 الساعة 13.30 في بلدة تبنين -  الجنوب.
تقبل التعازي بتاريخي 9 و 10 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 وبتاريخ 12 / 5 / 2019 الساعة 10.00 (ذكرى مرور أسبوع) في حسينية البلدة المذكورة، وبتاريخ 13 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في حسينية البرّ والإرشاد الخيرية – المصيطبة (هاتف العميد المتقاعد حسين مزنر : 704187 / 70 ).

 

Ar
Date: 
الثلاثاء, مايو 7, 2019