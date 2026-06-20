توفي المعاون الأول المتقاعد صبحي عطا الله والد زوجة كل من العميد كميل القزح من منطقة بيروت والعقيد الركن شربل فخري من منطقة جبل لبنان.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢١ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار يوسف - دير الأحمر - بعلبك.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٣ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون كنيسة سيدة الوردية - ذوق مصبح - كسروان.