توفي المهندس جاك توفيق الغريب والد زوج العميد طبيب الاسنان ريما ابو حمد من منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 2 / 2024 الساعة 15,30 في كنيسة مار الياس الحي - الدامور .

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداء من الساعة 11,00 ولحين انتهاء مراسم الدفن وبتاريخ 28 / 2 / 2024 ابتداء من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحبة العلاقة على رقم الهاتف:383173 / 03 .