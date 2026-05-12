توفي السيد روبير سليم عازار والد زوج الملازم جنيفر الفغالي من أركان الجيش للتجهيز - مديرية القوامة.

أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٢ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس - شويت - بعبدا.

تُقبل التعازي يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٥/١٣ ابتداءً من الساعة ١٣.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.