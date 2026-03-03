توفي السيد مخائيل نور العين طوق والد زوج الملازم جوزيان حبشي من فوج مغاوير البحر.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٤ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة السيدة - بشري.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٨.٠٠ في الكنيسة المذكورة ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٥ ابتداءً من الساعة ۱۳.۰۰ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في كنيسة القديسة رفقا الكائنة في مشروع الأسمر - المنصف - جبيل.