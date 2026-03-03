Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 03/03/2026 - 22:13

توفي السيد مخائيل نور العين طوق والد زوج الملازم جوزيان حبشي من فوج مغاوير البحر.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٤ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة السيدة - بشري.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٨.٠٠ في الكنيسة المذكورة ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٥ ابتداءً من الساعة ۱۳.۰۰ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في كنيسة القديسة رفقا الكائنة في مشروع الأسمر - المنصف - جبيل.

Ar
Date: 
الثلاثاء, مارس 3, 2026