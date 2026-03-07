توفي السيد يوسف عبيد والد زوج الملازم شيمان الصانع من فوج الحدود البرية الأول.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٨ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار جرجس المارونية - حلبا - عكار، ويوارى الثرى في المدافن قرب الكنيسة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰، ويومَي الإثنين والثلاثاء بتاريخَي ٩ و٢٠٢٦/٣/١٠ ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ولغاية الساعة ۱۳.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.