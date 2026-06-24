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Published by lebarmy12 on أربعاء, 06/24/2026 - 21:18
أُقيم المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٤ الساعة ١٤.٠٠ في بلدة الهبارية - حاصبيا.
توفي السيد رشيد حمزة القادري والد زوج الملازم ضحى قباني من منطقة جبل لبنان.
أُقيم المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٤ الساعة ١٤.٠٠ في بلدة الهبارية - حاصبيا.
تُقبل التعازي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٢٧ ابتداءً من الساعة ۱۷.۰۰ ولغاية الساعة ٢٠.٠٠ في مسجد محمد الأمين - بيروت، أو عبر الاتصال بالضابط صاحبة العلاقة على رقم الهاتف: ٧١/٢١٩٨٤٥.
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Date:
الأربعاء, يونيو 24, 2026