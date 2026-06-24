توفي السيد رشيد حمزة القادري والد زوج الملازم ضحى قباني من منطقة جبل لبنان.

أُقيم المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٤ الساعة ١٤.٠٠ في بلدة الهبارية - حاصبيا.

تُقبل التعازي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٢٧ ابتداءً من الساعة ۱۷.۰۰ ولغاية الساعة ٢٠.٠٠ في مسجد محمد الأمين - بيروت، أو عبر الاتصال بالضابط صاحبة العلاقة على رقم الهاتف: ٧١/٢١٩٨٤٥.