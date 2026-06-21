توفي السيد يوسف الحايك والد زوج الملازم كريستيل الحداد من أركان الجيش للعمليات - مديرية العمليات.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢١ الساعة ۱۷.۰۰ في كنيسة مار شربل - مجمّع الرعوي سيدة الوردية - زكريت - المتن.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٢ ابتداءً من الساعة ۱۳.۰۰ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.