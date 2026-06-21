Published by lebarmy15 on أحد, 06/21/2026 - 06:52

توفي السيد يوسف الحايك والد زوج الملازم كريستيل الحداد من أركان الجيش للعمليات - مديرية العمليات. 
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢١ الساعة ۱۷.۰۰ في كنيسة مار شربل - مجمّع الرعوي سيدة الوردية - زكريت - المتن.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٢ ابتداءً من الساعة ۱۳.۰۰ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.

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Date: 
الأحد, يونيو 21, 2026