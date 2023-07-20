توفي الاستاذ ابراهيم ايوب والد كل من الرائد احمد ايوب من مركز العماد جوزاف عون لتدريب العمليات الخاصة والنقيب وليد ايوب من منطقة جبل لبنان والنقيب محمد ايوب من لواء المشاة العاشر.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 7/ 2023 الساعة 13.30 في دار الطيبة – المنارة ، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة ايام إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 22.00 في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط أصحاب العلاقة على الرقام التالية:

الرائد احمد ايوب: 302847 / 03

النقيب وليد ايوب: 799124 / 03

النقيب محمد ايوب: 654370 / 70