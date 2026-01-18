توفي المعاون الأول المتقاعد جبور مفلح والد كل من الرائد الشهيد ميشال مفلح ( ٩٥٠٢٦٠) من ضباط الجيش اللبناني والمؤهل الأول المتقاعد الياس مفلح.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨ الساعة ١٥.٣٠ في كنيسة مار الياس - بيت لهيا - راشيا ويوارى الثرى في مدافن العائلة في البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/۱/۱۹ ابتداءً من الساعة ١١.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/۱/۲۰ ابتداءً من الساعة ١٢.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة مار جرجس - الديشونية - المتن.