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Published by lebarmy2 on أحد, 03/27/2022 - 12:54
توفي السيد روبير دبياني والد كل من الرائد جوزف دبياني من الطبابة العسكرية والنقيب رياض دبياني من فوج مغاوير البحر.
توفي السيد روبير دبياني والد كل من الرائد جوزف دبياني من الطبابة العسكرية والنقيب رياض دبياني من فوج مغاوير البحر.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 3 /2022 الساعة 17.00 في كنيسة القديسة تقلا – تربل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 28 / 3 /2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 30 / 3 /2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار ضومط – برج حمود – النبعة، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
- الرئد جوزف دبياني: 319359 /70.
- النقيب رياض دبياني: 968763 /70.
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Date:
الأحد, مارس 27, 2022