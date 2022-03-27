توفي السيد روبير دبياني والد كل من الرائد جوزف دبياني من الطبابة العسكرية والنقيب رياض دبياني من فوج مغاوير البحر.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 3 /2022 الساعة 17.00 في كنيسة القديسة تقلا – تربل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 28 / 3 /2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 30 / 3 /2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار ضومط – برج حمود – النبعة، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

- الرئد جوزف دبياني: 319359 /70.

- النقيب رياض دبياني: 968763 /70.