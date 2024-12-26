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Published by lebarmy4 on خميس, 12/26/2024 - 21:33
توفي الحاج محمد سعيد فواز والد كل من العقيد الركن سياد فواز من الشرطة العسكرية والرائد المهندس وليد فواز من أركان الجيش للتجهيز.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٧ عقب صلاة الجمعة في مسجد الفاروق - حي الجرد - شحيم، ويوارى الثرى في جبانة آل فواز - شحيم.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ۲۸ و٢٠٢٤/١٢/٢٩ في قاعة المسجد المذكور، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
- العقيد الركن سياد فواز: ٠٧٦/٥٢٥٠٢٦
- الرائد المهندس وليد فواز: ٠٣/٩٦٣١٢٢
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Date:
الخميس, ديسمبر 26, 2024