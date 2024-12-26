توفي الحاج محمد سعيد فواز والد كل من العقيد الركن سياد فواز من الشرطة العسكرية والرائد المهندس وليد فواز من أركان الجيش للتجهيز.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٧ عقب صلاة الجمعة في مسجد الفاروق - حي الجرد - شحيم، ويوارى الثرى في جبانة آل فواز - شحيم.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ۲۸ و٢٠٢٤/١٢/٢٩ في قاعة المسجد المذكور، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

- العقيد الركن سياد فواز: ٠٧٦/٥٢٥٠٢٦

- الرائد المهندس وليد فواز: ٠٣/٩٦٣١٢٢