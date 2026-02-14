توفي السيد غسان إلياس بو شعيا والد كل من العقيد المهندس بول بو شعيا من مديرية المخابرات والعقيد الإداري جورج بو شعيا من ضباط المديرية العامة للأمن العام.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٥ الساعة ١٦.٠٠ في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام - بيروت.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٣.٠٠ وبعده لغاية الساعة ١٨.٠٠ ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٦ ابتداءً من الساعة ١١.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون المطرانية المذكورة، أو عبر الاتصال بالعقيد المهندس بول بو شعيا على الرقم الآتي: ٠٣/٦٣٢٦٦٢.