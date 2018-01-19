توفي السيد طنوس حنا معوض والد كل من العقيد المهندس حنا معوض من المديرية العامة للإدارة والعقيد المهندس غيفارا معوض من أركان الجيش للعديد – جهاز إدارة النوادي.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 1 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة مار مارون – زغارتا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 22 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 حيث يقام قداس لراحة نفسه بتاريخه الساعة 16.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 24 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة الصعود – ضبية.