توفي السيد أنطوان موسى ابو جوده والد كل من العقيد جوني ابو جوده من اركان الجيش للعمليات – المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام والرائد داني ابو جوده من ضباط المديرية العامة للامن العام.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 3 / 2023 الساعة 13.00 في كنيسة مار الياس – جسر الباشا، ويوارى الثرى في مدافن العائلة – معاصر بيت الدين.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00، وبتاريخ 21 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعقيد جوني ابو جوده على رقم الهاتف:415250 /03.