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Published by lebarmy10 on أحد, 03/19/2023 - 18:20
توفي السيد أنطوان موسى ابو جوده والد كل من العقيد جوني ابو جوده من اركان الجيش للعمليات – المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام والرائد داني ابو جوده من ضباط المديرية العامة للامن العام.
توفي السيد أنطوان موسى ابو جوده والد كل من العقيد جوني ابو جوده من اركان الجيش للعمليات – المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام والرائد داني ابو جوده من ضباط المديرية العامة للامن العام.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 3 / 2023 الساعة 13.00 في كنيسة مار الياس – جسر الباشا، ويوارى الثرى في مدافن العائلة – معاصر بيت الدين.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00، وبتاريخ 21 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعقيد جوني ابو جوده على رقم الهاتف:415250 /03.
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Date:
الأحد, مارس 19, 2023