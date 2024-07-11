توفي السيد الياس طعوم والد كل من العميد الركن المتقاعد جرجس طعوم (٨٥٠٠٦١) من ضباط الجيش اللبناني والعميد ميلاد طعوم من منطقة الشمال - فرع المخابرات.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١١ الساعة ۱٧:٠٠ في كنيسة مار جرجس - الشيخ محمد - عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ۱۲ و٢٠٢٤/٧/١٣ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد ميلاد طعوم على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٤٦١٧٨.