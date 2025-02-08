توفي السيد محمد فقيه والد كل من العميد الركن المتقاعد حسن فقيه (۸٦۰۰۸۰) من ضباط الجيش اللبناني والمقدم المتوفى ربيع فقيه من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ الساعة ١٤:٠٠ في بلدة طير فلسيه - قضاء صور.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ وبعده وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/٩ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية آخر النهار في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٠ ابتداءً من الساعة ١٤:٣٠ لغاية آخر النهار في حسينية البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٤٤٣٧٧.