توفي السيد انطون يوسف عازار والد كل من العميد الركن المتقاعد ريمون عازار ( 860160) والرائد المتقاعد مارون عازار ( 20000014) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 12 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة التلة – دير القمر ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 29 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار انطونيوس – جديدة المتن.