توفي السيد ميلاد نصر والد كل من العميد الركن المتقاعد زياد نصر (850185) من ضباط الجيش اللبناني والعميد المتقاعد مارون نصر من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ووالد زوجة العميد الركن المتقاعد جوزف فرنسيس (770008) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 12 / 2023 الساعة 13.00 في كنيسة السيدة – العيشية ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 16 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة السيدة – الحدث، أو عبر الإتصال على احد الارقام التالية: